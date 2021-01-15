Бизнес просит ввести регулирование отношений с экосистемами - Решетников

15 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Поджог Рейхстага" по-американски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России Москва
Герман Греф (2020) | Фото: Сбер Конф

Бизнес просит ввести регулирование отношений с экосистемами - Решетников

Российские экономические власти несколько настороженно относятся к формированию экосистем в экономике как явлению эпохи цифровизации, хотя последнюю очень ценят и продвигают.
Читайте также:

Так, глава Минфина Антон Силуанов считает, что рост благосостояния населения – это цифровизация всей страны и инстиуциональные реформы. Об этом он заявил на Гайдаровском форуме.

С ним согласился коллега из Минэкономразвития Максим Решетников, он сравнил цифровизацию с электрофикацией, произошедшей в начале XX века. "Цифровизация – это как электрификация в 20-м веке. Она оказывает очень большое влияние на структуру инвестиций, структура их сильно изменяется. Формирование платформ ведет к формированию шеринговой экономики. Экономика может расти при более низком уровне инвестиций. Это надо учитывать. Цифровизация меняет очень сильно предпринимательство. От бизнеса приходит запрос на введение регулирования с экосистемами", - отмечает Решетников.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина активно продвигает свой проект в рамках цифровизации – цифровой рубль. Но при этом соглашается, что экосистемы, возможно, нуждаются в регулировании, которого сейчас нет: "Если у вас одна экосистема, и вы можете продавать или покупать только через нее, и вас отрубают от нее, то вы лишаетесь всех возможностей. И нигде в мире нет такого, чтобы экосистема формировалась вокруг банка".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Бизнес просит ввести регулирование отношений с экосистемами - Решетников

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: максим решетников, экосистема, цифровизация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети