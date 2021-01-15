Бизнес просит ввести регулирование отношений с экосистемами - Решетников

Российские экономические власти несколько настороженно относятся к формированию экосистем в экономике как явлению эпохи цифровизации, хотя последнюю очень ценят и продвигают.

Так, глава Минфина Антон Силуанов считает, что рост благосостояния населения – это цифровизация всей страны и инстиуциональные реформы. Об этом он заявил на Гайдаровском форуме.

С ним согласился коллега из Минэкономразвития Максим Решетников, он сравнил цифровизацию с электрофикацией, произошедшей в начале XX века. "Цифровизация – это как электрификация в 20-м веке. Она оказывает очень большое влияние на структуру инвестиций, структура их сильно изменяется. Формирование платформ ведет к формированию шеринговой экономики. Экономика может расти при более низком уровне инвестиций. Это надо учитывать. Цифровизация меняет очень сильно предпринимательство. От бизнеса приходит запрос на введение регулирования с экосистемами", - отмечает Решетников.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина активно продвигает свой проект в рамках цифровизации – цифровой рубль. Но при этом соглашается, что экосистемы, возможно, нуждаются в регулировании, которого сейчас нет: "Если у вас одна экосистема, и вы можете продавать или покупать только через нее, и вас отрубают от нее, то вы лишаетесь всех возможностей. И нигде в мире нет такого, чтобы экосистема формировалась вокруг банка".