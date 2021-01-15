Куйвашев пообещал, что вакцинация бюджетников от ковида будет добровольной

15 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Поджог Рейхстага" по-американски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Евгений Куйвашев, прививка (2020) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Куйвашев пообещал, что вакцинация бюджетников от ковида будет добровольной

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев пообещал, что в регионе не будут отстранять от работы бюджетников, отказавшихся поставить прививку от коронавируса.
Читайте также:

В Instagram губернатора одна из подписчиц пожаловалась ему, что руководство детсада, в котором она работает, заставляет сотрудников проходить вакцинацию от COVID-19. При этом женщина сама собирается стать матерью и опасается ставить прививку.

В ответ Евгений Куйвашев подчеркнул, что в целом прививка – дело добровольное, но на сегодня уже более 1,9 тысячи работников образовательной сферы прошли вакцинацию от ковида.

"У некоторых людей есть опасения, что отказ от прививки может спровоцировать проблемы на работе. Действующее законодательство действительно содержит перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательной профилактической вакцинации: в список входят, например, медицинские работники, а также работники сферы образования. Работодатель, как и в ситуации с другими опасными заболеваниями, может принять меры вплоть до отстранения работника. Другое дело, что правом этим никто злоупотреблять не намерен", - заверил глава региона.

Он добавил, что Свердловская область находится в самом начале массовой вакцинации, и было бы странно говорить о каких-то санкциях до того, как вакцина станет доступной повсеместно. По словам Куйвашева, сомневающихся бюджетников попробуют убедить все же поставить прививку.

Напомним, ранее свердловский губернатор призвал победить коронавирус в новом году.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Куйвашев пообещал, что вакцинация бюджетников от ковида будет добровольной

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Куйвашев, бюджетники, вакцинация, губернатор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети