Куйвашев пообещал, что вакцинация бюджетников от ковида будет добровольной

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев пообещал, что в регионе не будут отстранять от работы бюджетников, отказавшихся поставить прививку от коронавируса.

В Instagram губернатора одна из подписчиц пожаловалась ему, что руководство детсада, в котором она работает, заставляет сотрудников проходить вакцинацию от COVID-19. При этом женщина сама собирается стать матерью и опасается ставить прививку.

В ответ Евгений Куйвашев подчеркнул, что в целом прививка – дело добровольное, но на сегодня уже более 1,9 тысячи работников образовательной сферы прошли вакцинацию от ковида.

"У некоторых людей есть опасения, что отказ от прививки может спровоцировать проблемы на работе. Действующее законодательство действительно содержит перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательной профилактической вакцинации: в список входят, например, медицинские работники, а также работники сферы образования. Работодатель, как и в ситуации с другими опасными заболеваниями, может принять меры вплоть до отстранения работника. Другое дело, что правом этим никто злоупотреблять не намерен", - заверил глава региона.

Он добавил, что Свердловская область находится в самом начале массовой вакцинации, и было бы странно говорить о каких-то санкциях до того, как вакцина станет доступной повсеместно. По словам Куйвашева, сомневающихся бюджетников попробуют убедить все же поставить прививку.

Напомним, ранее свердловский губернатор призвал победить коронавирус в новом году.