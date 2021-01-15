15 Января 2021
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Экономика В России Москва
ПМЭФ-2019, Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина (2019) | Фото: forumspb.com

"Нетрадиционная экономическая ориентация": Набиуллина и Силуанов не хотят прослыть авантюристами

Руководство экономического блока российского правительства – глава Центробанка Эльвира Набиуллина, глава Минфина Антон Силуанов и глава Минэкономразвития Максим Решетников – не хочет ввязываться в "авантюры" с использованием нетрадиционных инструментов для наращивания экономического роста.

"Нам с Антоном Германовичем [Силуановым] часто советуют проводить нетрадиционную экономическую политику. Мы осторожно к этому относимся, все-таки пределы этой политики есть. Страны, которые проводят такую политику, они каждый раз нащупывают предел. Но для России это было бы авантюрой. Из этой политики практически невозможно выйти. Почему это не годится России? Мы больше подвержены разным внешним шокам, у нас нет резервной валюты. Еще никто не научился упорядоченным образом сдувать пузыри", - заявила Набиуллина, выступая на Гайдаровском форуме.

Силуанов согласился с коллегой: "Мне кажется хорошо, что мы придерживаемся традиционных правил. Некоторые страны увеличивали госдолг до 100% ВВП, долги, дефициты бюджета – им будет крайне сложно выйти из этой ситуации. Это бесследно не проходит, за это надо платить. Кто будет платить? Граждане. Либо увеличится инфляция, либо снизятся государственные траты. Просто так в экономике ничего не бывает. Если ты легко сегодня выделил деньги, смягчил ставки… Вопрос – когда придется платить. Развитые страны это менее болезненно проходят, чем развивающиеся (и Россия в том числе). Мы несколько раз уже с таким сталкивались. Вот как было с дефолтом".

дефолт 1998(2016)|Фото: livejournal.com

Набиуллина отметила, что уже сейчас – до окончания кризиса – есть определенные признаки того, что начинает расти мировая инфляция. "За последний месяц рост мировых цен на пшеницу – 10%. К октябрю – 30%. И сейчас мы должны предотвратить импорт этой инфляции в Россию. Мы видим первые признаки того, что мировая инфляция пошла в рост. То же самое по рынкам металлов, и это естественно", - подтвердил ее слова Решетников.

Все они в один голос говорят, что Россию неминуемо ждет возвращение к нейтральной/нормальной денежно-кредитной политике (ДКП).

"Надо выходить на нейтральную политику. Мы сделаем это в России. В других странах это будет очень непросто. Насколько я знаю, мои коллеги об этом особо не думают, что нас, честно говоря, напрягает", - отметил Силуанов, добавив, что выход на эту траекторию в бюджетной политике и ДКП ожидается в России к 2022 году.

"Мы, кстати, не все еще исчерпали, но мы должны постепенно переходить к нейтральной ДКП, всегда может произойти кризис, надо всегда иметь место для маневра, нельзя загонять себя в угол", - согласилась Набиуллина. Она подчеркнула, что сверхмягкая ДКП ведет к росту материального неравенства в стране.

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Теги: эльвира набиуллина, антон силуанов, денежно-кредитная политика, авантюра



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