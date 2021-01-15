Россия выходит из Договора по открытому небу

Россия выходит из Договора по открытому небу, сообщил МИД РФ.

В заявлении ведомства говорится, что ранее США "под надуманным предлогом" вышли из этого Договора, существенно "нарушив баланс интересов государств-участников" и нанеся "серьезный ущерб его действию".

Российская сторона выдвинула предложения о том, как поддержать жизнеспособность Договора в новых условиях. Союзники США эти предложения не поддержали. В итоге Москва решила из него выйти.

Всего участницами договора были 23 страны, а подписан он был в 1992 году. Согласно этому соглашению, страны-участницы могли свободно запускать разведывательные летательные аппараты друг над другом.

В 2018 году Россия сократила число аэродромов, которые американские самолеты-наблюдатели могут использовать согласно договору об открытом небе. Это были ответные, "зеркальные" действия в ответ на американский запрет. В частности, речь идет о намерении Вашингтона закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями, а также ограничить дальность полетов.