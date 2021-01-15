В Челябинской области от коронавируса вакцинировали почти 7 тысяч человек

В Челябинской области почти 7 тысяч человек поставили прививку от коронавируса. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня до конца дня планируется привить порядка 2 тыс. человек. Вакцинация продолжится и в выходные.

"За выходные используем всю вакцину и ждем на следующей недели поступления новой партии. Вчера было дано поручение Минздраву РФ на федеральном селекторе довести до всех регионов графики и количество поставляемой вакцины, что для нас принципиально, чтобы мы были готовы к ее приему. Надеемся, что на следующей недели получим точный график. Все алгоритмы отработаны, все оборудование для хранения есть, и мы готовы к приему больших объемов вакцины", - сообщила она.