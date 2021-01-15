Прокуратура Югры проводит проверку из-за пожара в "деревяшке", где пострадали люди

Прокуратура Югры начала проверку по факту пожара в деревянном двухэтажном многоквартирном доме в седьмом микрорайоне Нефтеюганска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"В ходе проверки будет проверено соблюдение требований противопожарного законодательства в многоквартирном доме, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, определена степень ответственности виновных лиц, контролирующих органов, дана оценка своевременности реагирования экстренных служб, а также оказанию помощи пострадавшим гражданам", - говорится в сообщении.

Пожар произошел сегодня ночью. Сообщение о случившемся в пожарно-спасательное подразделение поступило в начале второго ночи.

К моменту прибытия первых пожарных расчетов горел один из подъездов. На месте уже находились сотрудники полиции, которые спасли через окно женщину с ребенком и помогли выбраться из задымленной квартиры пожилой женщине.

"Одна из жительниц дома сообщила начальнику дежурной смены службы пожаротушения Руслану Исхакову, прибывшему одним из первых, что в квартирах находятся люди и могут быть дети. Пожар в подъезде препятствовал эвакуации людей. В это время со второго этажа с тыльной стороны дома люди просили о помощи. Руслан Исхаков вместе с пожарным Александром Васильчуком установили трехколенную лестницу и помогли покинуть опасную зону женщине пенсионного возраста и мужчине с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в сообщении МЧС.

Пенсионерка с ожогами была доставлена в больницу. Врачи оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.

Общими усилиями сотрудников двух ведомств на пожаре были спасены пять человек, 12 жильцов эвакуировались самостоятельно. Никто из людей не погиб.

Ликвидировать открытое горение пожарным удалось через два с лишним часа. Проливка конструкций продолжалась практически до шести утра. В результате случившегося строение повреждено по всей площади. В тушении пожара были задействованы 30 пожарных и восемь единиц техники.