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(2006) | Фото: Накануне.ru

США признали ошибкой включение "ВСМПО-Ависма" в санкционный список

Министерство торговли США выпустило заявление, в котором признает включение в санкционный список свердловского предприятия "ВСМПО-Ависма" ошибкой. Напомним, включение в список означает запрет на приобретение у США некоторых товаров и технологий.
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Ранее крупнейший в мире производитель титана был включен в список "конечных военных пользователей", напоминает РБК.

В конце декабря стало известно, что в "ВСМПО-Ависме" не считают, что включение в санкционный список повлияет на производственный процесс, поскольку для него преимущественно используются российские технологии.

Напомним, что ранее американским ведомством был опубликован документ, содержащий ограничения на экспорт сразу 103 компаний России и Китая, связанных с вооруженными силами. В списке также упоминаются Министерство обороны России, крупные предприятия авиационной, космической и других отраслей.

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США признали ошибкой включение "ВСМПО-Ависма" в санкционный список

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Теги: всмпо-ависма, санкции, минторг сша



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