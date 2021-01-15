США признали ошибкой включение "ВСМПО-Ависма" в санкционный список

Министерство торговли США выпустило заявление, в котором признает включение в санкционный список свердловского предприятия "ВСМПО-Ависма" ошибкой. Напомним, включение в список означает запрет на приобретение у США некоторых товаров и технологий.

Ранее крупнейший в мире производитель титана был включен в список "конечных военных пользователей", напоминает РБК.

В конце декабря стало известно, что в "ВСМПО-Ависме" не считают, что включение в санкционный список повлияет на производственный процесс, поскольку для него преимущественно используются российские технологии.

Напомним, что ранее американским ведомством был опубликован документ, содержащий ограничения на экспорт сразу 103 компаний России и Китая, связанных с вооруженными силами. В списке также упоминаются Министерство обороны России, крупные предприятия авиационной, космической и других отраслей.