Челябинская область вышла на плато по коронавирусу

Челябинская область вышла на плато по коронавирусу. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Вице-губернатор отметила, что в области продолжается интенсивная выписка пациентов. За сутки в регионе было выписано 376 человек, такой показатель сохраняется уже в течение недели.

"Люди выздоравливают. Коэффициент распространения инфекции меньше единицы. Фактически мы находимся на плато, поэтому надеемся, что эта динамика с трендом на снижение сохранится", - подчеркнула она.