В Германии создают "тюрьму" для нарушителей карантина по COVID-19

В Германии собираются создать "тюрьму" для нарушителей карантина в связи с коронавирусом.

По информации Bild, учреждение для "принудительного размещения" собирается создать федеральная земля Саксония.

Для этих целей планируется переоборудовать построенный в 2017 году центр приема беженцев в Дрездене.

Весной министр здравоохранения Саксонии Петра Кёппинг предлагала отправлять нарушителей карантина в психиатрические лечебницы, но эта идея не была поддержана.

В Германии уже более 2 млн зараженных коронавирусом. Перед Рождеством канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о введении в стране жесткого карантина. До 10 января закрылись магазины розничной торговли, за исключением продовольственных, не работали детские сады и школы.