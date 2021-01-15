15 Января 2021
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Общество За рубежом
Построенное в 2017 году общежитие для беженцев в Саксонии (2021) | Фото: Telegram/Mash

В Германии создают "тюрьму" для нарушителей карантина по COVID-19

В Германии собираются создать "тюрьму" для нарушителей карантина в связи с коронавирусом.

По информации Bild, учреждение для "принудительного размещения" собирается создать федеральная земля Саксония.

Для этих целей планируется переоборудовать построенный в 2017 году центр приема беженцев в Дрездене.

Построенное в 2017 году общежитие для беженцев в Саксонии(2021)|Фото: Telegram/Mash

Весной министр здравоохранения Саксонии Петра Кёппинг предлагала отправлять нарушителей карантина в психиатрические лечебницы, но эта идея не была поддержана.

В Германии уже более 2 млн зараженных коронавирусом. Перед Рождеством канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о введении в стране жесткого карантина. До 10 января закрылись магазины розничной торговли, за исключением продовольственных, не работали детские сады и школы.

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В Германии создают "тюрьму" для нарушителей карантина по COVID-19

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Теги: германия, карантин, коронавирус



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