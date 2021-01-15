Контрольная закупка: состав ФК Урал пополнили три футболиста

15 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Поджог Рейхстага" по-американски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Свердловская область Уральский ФО
Екатеринбург-Арена (Центральный стадион), ФК Урал (2018) | Фото: Накануне.RU

Контрольная закупка: состав ФК Урал пополнили три футболиста

В стан екатеринбургского ФК «Урал» пришли сразу три футболиста. Об этом Накануне.RU сообщили информированные источники. Так в клуб пришли 23 – летний полузащитник Рамазан Гаджимурадов, 22 – летний нападающий Артем Максименко и 21 – летний защитник Арсен Адамов.

Как стало известно, ранее игравший за ФК СКА – Хабаровск Гаджимурадов заявлен под 40- м номером. За хабаровчан атакующий полузащитник провел 50 игр в ФНЛ. Игрок отличился 10 раз. Один из мячей был забит в Кубке России в ворота казанского «Рубина», когда команда из Татарстана потерпела поражение и вылетела из турнира. Также Рамазан играл за юношескую сборную России.

Рамазан Гаджимурадов(2021)|Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

22 – летний нападающий Артем Максименко играл ранее за ФК «Велес», выступающий рангом ниже, чем РПЛ.  Футболист принял участие в игре против ФК «Урал» в Кубке России, где екатеринбуржцы лишь в конце игры решили исход поединка, - трижды отличился Эрик Бикфалви.

За подмосковную команду форвард в 25 матчей забил 9 мячей. Ранее он выступал за «Зенит -2», отличившись дважды.

Артем Максименко(2021)|Фото: Пресс-служба ФК "Нижний Новгород"

Третьим новым приобретением стал молодой 21 – летний защитник из грозненского ФК Ахмат Арсен Адамов. Игрок обороны также играл за юношескую сборную России на Кубке ФНЛ.

Арсен Адамов(2021)|Фото: Пресс-служба ФК "Ахмат"

 

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Контрольная закупка: состав ФК Урал пополнили три футболиста

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: фк урал, трансферы, Арсен Адамов, Рамазан Гаджимурадов, Артем Максименко



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети