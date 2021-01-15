Контрольная закупка: состав ФК Урал пополнили три футболиста

В стан екатеринбургского ФК «Урал» пришли сразу три футболиста. Об этом Накануне.RU сообщили информированные источники. Так в клуб пришли 23 – летний полузащитник Рамазан Гаджимурадов, 22 – летний нападающий Артем Максименко и 21 – летний защитник Арсен Адамов.

Как стало известно, ранее игравший за ФК СКА – Хабаровск Гаджимурадов заявлен под 40- м номером. За хабаровчан атакующий полузащитник провел 50 игр в ФНЛ. Игрок отличился 10 раз. Один из мячей был забит в Кубке России в ворота казанского «Рубина», когда команда из Татарстана потерпела поражение и вылетела из турнира. Также Рамазан играл за юношескую сборную России.

22 – летний нападающий Артем Максименко играл ранее за ФК «Велес», выступающий рангом ниже, чем РПЛ. Футболист принял участие в игре против ФК «Урал» в Кубке России, где екатеринбуржцы лишь в конце игры решили исход поединка, - трижды отличился Эрик Бикфалви.

За подмосковную команду форвард в 25 матчей забил 9 мячей. Ранее он выступал за «Зенит -2», отличившись дважды.

Третьим новым приобретением стал молодой 21 – летний защитник из грозненского ФК Ахмат Арсен Адамов. Игрок обороны также играл за юношескую сборную России на Кубке ФНЛ.