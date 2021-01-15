15 Января 2021
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Общество Челябинская область
Челябинский городской бор, Алексей Текслер (2020) | Фото: Накануне.RU

Власти Челябинской области не рассматривают других участков под строительство нового хирургического корпуса

Власти Челябинской области не рассматривают других площадок под строительство нового хирургического корпуса детской областной больницы. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, накануне Второй апелляционный суд удовлетворил ходатайство юриста Владимира Казанцева о запрете применения постановления ЗСО в части изъятия из территории челябинского городского бора участка под строительство нового хирургического корпуса.

"Это обеспечительная мера, принятая до решения суда. Другой участок не рассматривается. Мы ждем заседания 2 февраля", - подчеркнула она.

Напомним, 26 декабря 2019 г. депутаты ЗСО утвердили изменения границ Челябинского городского бора. Согласно поправкам, из состава памятника природы исключили участок площадью в 4,2 гектара под строительство детского хирургического корпуса. В новом корпусе больницы планируют разместить всю детскую хирургию, а также онкогематологический центр и отделение трансплантации органов и костного мозга. Объект включили в федеральный проект "Развитие детского здравоохранения", на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 4,5 млрд руб.

Однако постановление ЗСО об изменении границ бора обжаловали в суде. В декабре 2020 г. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил решение второго апелляционного суда, признавшего недействующим постановление ЗСО об изменении границ Челябинского городского бора для строительства хирургического корпуса детской областной больницы. Дело направили на повторное рассмотрение.

25 декабря 2020 г. министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области объявило открытый конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства нового хирургического корпуса детской областной больницы. Начальная цена контракта – 40 млн руб. Итоги будут подведены 3 февраля.

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Власти Челябинской области не рассматривают других участков под строительство нового хирургического корпуса

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Теги: Челябинский городской бор, хирургический корпус, ЧОДКБ, больница, строительство, суд, Ирина Гехт,



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