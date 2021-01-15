Передано в суд дело бизнесмена, обвиняемого в даче крупной взятки экс-главе СвЖД

Завершено расследование уголовного дела бизнесмена, обвиняемого в даче взятки бывшему начальнику Свердловской железной дороги Алексею Миронову.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, установлено, что с 2016 по 2019 годы коммерсант передал Миронову взятку в особо крупном размере на сумму более 19 млн руб. в виде оказанных услуг по строительству индивидуального жилого дома в Московской области и услуг по разработке дизайн-проекта помещений данного дома. Кроме этого, фигурант дела похитил в одном из структурных подразделений "Российских железных дорог" путевой щебень на общую сумму более 4,5 млн рублей.

Сейчас расследование завершено. В ближайшее время уголовное дело будет направлено на рассмотрение в суд.

Напомним, ранее на счетах экс-начальника СвЖД, который был обвиняемым по делу о взятках, обнаружили крупные суммы денег. Расследование в отношении Алексея Миронова было прекращено в конце 2019 года в связи со смертью высокопоставленного железнодорожника.