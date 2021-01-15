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тюмень аэропорт рощино телетрап (2017) | Фото: Накануне.ru

В аэропорту Перми заработали телетрапы

В международном аэропорту "Пермь" сегодня были введены в работу телетрапы. Они будут принимать пассажиров ежедневно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта.

Первыми по теплому "рукаву" прошли 77 пассажиров рейса SU-1200 из Москвы компании "Аэрофлот". Пассажиры получили памятные подарки от пермского аэропорта. Последние документы от Росавиации, необходимые для ввода в эксплуатацию нового перрона, стоянки самолетов и рулежной дорожки были получены вчера.

Все пять "рукавов" смонтированы одновременно к трем галереям аэропорта (по два – к боковым и один – к центральной). Работы были завершены в конце августа. Тогда же персонал прошел обучение по работе с телетрапами, а сами "рукава" – все необходимые тесты и проверки. Далее требовалось получить от Росавиации разрешение на эксплуатацию нового перрона, стоянки самолетов и рулежной дорожки, которые были созданы в рамках I этапа реконструкции аэровокзальной инфраструктуры.

Следующим шагом в развитии воздушной гавани Прикамья станет второй этап реконструкции ее инфраструктуры. Он включает укрепление взлетно-посадочной полосой, что позволит пермскому аэропорту принимать самолеты любого класса и расширит возможности авиасообщения.

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В аэропорту Перми заработали телетрапы

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Теги: телетрапы, аэропорт Пермь, реконструкция



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