В Перми сменился глава департамента образования

И.о. главы Перми Алексей Дёмкин назначил начальником департамента образования директора школы "Точка" Анну Деменеву. Это единственное образовательное учреждение в России, где помимо углубленного изучения математики и английского языка идёт профильное обучение по направлению "Дизайн", сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Под руководством Анны Анатольевны школа дважды возглавила рейтинг уникальных школ города. Считаю, что её прогрессивный опыт, энергия и системное мышление помогут закрепить статус пермского образования как одного из лучших в России", - подчеркнул Алексей Дёмкин.

В конце 2020 г. журнал "Tatler" включил школу "Точка" в список лучших региональных школ России. Критерии оценки: результаты ЕГЭ, материально-техническая база, уникальная программа по дизайну.

Напомним, 27 октября 2019 г. стало известно, что тогдашняя глава департамента образования администрации Перми Людмила Серикова покидает свой пост.