15 Января 2021
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Медицинские маски (2020) | Фото: Накануне.RU

Гинцбург посоветовал россиянам не носить маски при высоком уровне антител

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рекомендовал россиянам не носить маски при высоком уровне антител - 1:3200 и больше.

"Я еще одну крамольную вещь могу сказать, ... можно ходить без маски для того, чтобы этот уровень антител постоянно поддерживался на высоком уровне", - сказал Гинцбург РИА Новости.

Он пояснил, что если высокий уровень антител не поддерживать, не появляясь в местах, где могут быть частицы вируса, то через 3-5 месяцев защитный потенциал будет снижаться.

Вирусолог также порекомендовал не носить маски тем, кто провакцинировался два раза.

Ранее ученые обнаружили мутации вируса SARS-CoV-2, устойчивые к антителам. Мутировавшие штаммы выявлены в Европе, в том числе в Дании и Нидерландах – у норок и работников норковых ферм.

По данным исследователей из центра Фрэда Хатчинсона, вирус маскируется и скрывается от антител, проникая в здоровые клетки. Интересно, что некоторые вариации могут "скрываться" только от определенных антител, другие же устойчивы ко всем подряд.

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Гинцбург посоветовал россиянам не носить маски при высоком уровне антител

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Теги: маски, антитела, александр гинцбург



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