15 Января 2021
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пустой класс, парты, школа (2016) | Фото: all-pix.com

Школьник из Нижневартовска отправится в "Сириус"

Ученик 10 класса гимназии №1 Нижневартовска Илья Е. стал участником естественно-научной образовательной программы центра "Сириус". По словам куратора гимназиста Татьяны Борисовой, 10-классник успешно прошел этап дистанционного тестирования, вместе с педагогами создал видеоролик, в котором демонстрирует навыки экспериментальной работы в химии, физике и биологии, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Илья – очень разносторонний ученик, - сказала заместитель директора МБОУ "Гимназия №1" Татьяна Борисова. – Он сумел пройти сложнейшее тестирование центра "Сириус" по физике, химии и биологии. Наш десятиклассник – победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады по химии, призёр – по истории. Средний балл Ильи по всем школьным предметам – "5". Кроме того, он проявляет себя в спорте и творчестве: занимается стрельбой из лука, является выпускником третьей школы искусств по классу электрогитары".

Сегодня он совместно с непосредственным руководителем, учителем химии и биологии Светланой Епифановой, работает над научным проектом по химии. Участие в образовательной сессии в центре "Сириус" позволит молодому человеку приобрести новые знания и опыт, расширить кругозор. В будущем юный вартовчанин планирует связать свою жизнь с научным трудом, в частности, с генетикой.

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Школьник из Нижневартовска отправится в "Сириус"

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Теги: генетика, Сириус



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