Захарова: Твиты Помпео про Россию – попытка запомниться чем-то ярким, пока не заблокировали

В Министерстве иностранных дел России считают, что резкие и критические высказывания госсекретаря США в твиттере – это попытки запомниться чем-то ярким перед уходом или – пока не заблокировали.

"Помпео еще не заблокировали в твиттере, он еще может что-то писать. Это хорошая новость. Мы не раз отмечали, что наши отношения с США являются заложником межпартийной и внутриполитической борьбы в этой стране. Целая серия антироссийских твитов уходящей администрации США – попытка обслужить внутренние потребности. Но возможно это попытка написать что-то яркое и запоминающееся – пока не заблокировали. С администрацией Трампа позитивных шагов добиться не удалось. Мы осознаем риск дальнейшей деградации ситуации. Для начала надо прекратить манипуляцию общественным мнением в самих США. Перекрыть поток fake-новостей в адрес России", - заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, твиты Помпео по поводу ДРСМД (в которых тот утверждает, что расторжение договора укрепляет безопасность США) "это очередной набор пропагандистских мифов".

Также она прокомментировала многочисленные обвинения в атаке американских ресурсов "русскими хакерами". "Это уже рутинный характер обвинений, - отмечает Захарова. -Уходящая администрация напоследок решила повысить ставки. Президент США пытается прикрыть спину перед демократами и перед угрозой объявить ему импичмент. Мы не исключаем таких попыток и в дальнейшем с целью помешать новому президенту США наладить отношения с Россией".