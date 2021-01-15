Пора перестать всем говорить на английском - французский министр

15 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Поджог Рейхстага" по-американски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
(2004) |

Пора перестать всем говорить на английском - французский министр

Министр Франции по европейским делам Клеман Боне призвал не зацикливаться на английском языке в официальном общении, а чаще использовать другие, проявляя и поощряя "языковое разнообразие". Об этом сообщает Politico.
Читайте также:

"После "Брексит" людям будет труднее понимать, почему мы все пользуемся ломаным английским. Давайте привыкать снова говорить на других языках", - сказал Боне.

Он подчеркнул, что сейчас в ЕС почти все общение проходит на английском языке. И это не совсем верно. При этом сам Боне свободно владеет английским.

Интересно, что в ЕС всего две страны используют английский язык как официальный - Ирландия и Мальта. В них проживает всего 1% населения ЕС, причем обе страны - бывшие британские колонии.

Ранее депутат Европарламента от Швеции Сесилия Викстрем говорила, что Великобритания пользуется в ЕС языковым преимуществом.

В случае частичного вытеснения английского языка из структур ЕС наилучшие перспективы имеет французский, считает руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина, потому что английский язык - "это фактически лингва-франка".

Журналистка и телерадиоведущая Анна Шафран надеется, что заявление французского министра лишь начало и заявка на отказ от англосаксонского доминирования.

"Множество лингвистических фукуям убеждали нас, что конец истории уже настал и английский стал международным языком навсегда", - написала она, намекая на книгу Фрэнсиса Фукуямы "Конец истории" в форме глобальной либерал-демократии при моральном лидерстве Запада.

Интересно, что Боне обращался к журналистам на французском.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пора перестать всем говорить на английском - французский министр

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Европа, ЕС, английский язык



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети