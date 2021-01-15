Пора перестать всем говорить на английском - французский министр

Министр Франции по европейским делам Клеман Боне призвал не зацикливаться на английском языке в официальном общении, а чаще использовать другие, проявляя и поощряя "языковое разнообразие". Об этом сообщает Politico.

"После "Брексит" людям будет труднее понимать, почему мы все пользуемся ломаным английским. Давайте привыкать снова говорить на других языках", - сказал Боне.

Он подчеркнул, что сейчас в ЕС почти все общение проходит на английском языке. И это не совсем верно. При этом сам Боне свободно владеет английским.

Интересно, что в ЕС всего две страны используют английский язык как официальный - Ирландия и Мальта. В них проживает всего 1% населения ЕС, причем обе страны - бывшие британские колонии.

Ранее депутат Европарламента от Швеции Сесилия Викстрем говорила, что Великобритания пользуется в ЕС языковым преимуществом.

В случае частичного вытеснения английского языка из структур ЕС наилучшие перспективы имеет французский, считает руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина, потому что английский язык - "это фактически лингва-франка".

Журналистка и телерадиоведущая Анна Шафран надеется, что заявление французского министра лишь начало и заявка на отказ от англосаксонского доминирования.

"Множество лингвистических фукуям убеждали нас, что конец истории уже настал и английский стал международным языком навсегда", - написала она, намекая на книгу Фрэнсиса Фукуямы "Конец истории" в форме глобальной либерал-демократии при моральном лидерстве Запада.

Интересно, что Боне обращался к журналистам на французском.