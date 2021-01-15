15 Января 2021
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Спорт Свердловская область Уральский ФО
Сергей Зуев (2021) | Фото: Владимир Агафонов

Легендарный уральский вратарь Сергей Зуев возобновил карьеру. Попробовать забить ему может любой

Легенда уральского мини-футбола – вратарь Сергей Зуев – возобновил игровую карьеру. Сейчас 40-летний голкипер играет в первенстве Свердловской области и передает свой опыт молодым спортсменам.

Как рассказал Накануне.RU пресс-атташе соревнований Антон Валуцкий, всего в первенстве четыре дивизиона, самым сильным по составу участников из которых является первый, а в четвертом играют любители. В первом выступает команда "Сбербанк", ворота которой и защищает Зуев.

"Концепция турнира такова, что регулярный чемпионат разделен по силе участников, но есть еще Кубок, в котором любая команда может встретиться, например, с командой Сергея Зуева или Дамира Хамадиева – также игрока сборной России и призера различных международных соревнований. Первый дивизион – это серьезный уровень. Зуев играет в команде "Сбербанк", которую возглавляет его бывший одноклубник, обладатель Кубка УЕФА Константин Тимощенков. Также там выступает Алексей Мохов, который возглавлял "Синару" в прошлом сезоне", - рассказал Антон Валуцкий.

Команда "Сбербанк"(2021)|Фото: Владимир Агафонов

Команда "Сбербанк", Константин Тимощенков(2021)|Фото: Владимир Агафонов

Зуев после завершения карьеры работал тренером в Тюмени, но сейчас вернулся в Екатеринбург и родной клуб. А чтобы поддерживать тонус, вратарь решил поиграть в первом дивизионе, борьбу за победу в котором ведут 10 участников. Его команда – всегда претендент на призовые места, но пока ни разу его не выигрывала. Что касается Кубка, Сергей с партнерами сумели завоевать его в прошлом сезоне.

"Он в прекрасной форме. Когда он только приехал и стал играть, еще до удара становилось понятно, что ему не забьют. Выбор позиции, техника – все на месте. Отношение к делу у Зуева очень профессиональное", - отметил Валуцкий.

Сергей Зуев(2021)|Фото: Владимир Агафонов

В Кубке ограничений нет – команда из четвертого дивизиона может попасть на команду из первого. Составляется сетка по олимпийской системе, и любой из участников может попробовать забить мяч в ворота легендарного голкипера.

"В прошлом сезоне очень многие хотели сыграть против Зуева. Сейчас он передает свой опыт молодым начинающим игрокам", - добавил пресс-атташе турнира.

Напомним, Сергей Зуев выступал за "Синару", "Дину" и сборную России по мини-футболу. По итогам восьми сезонов признавался лучшим вратарем российского чемпионата, а в 2008 году был признан лучшим голкипером мира. Является заслуженным мастером спорта России.

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Легендарный уральский вратарь Сергей Зуев возобновил карьеру. Попробовать забить ему может любой

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Теги: Зуев, мини-футбол, карьера, вратарь



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