15 Января 2021
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Экономика Тюменская область
Александр Моор (2019) | Фото: Накануне.RU

В Тюменской области появятся новые индустриальные парки

Власти Тюменской области будут развивать в регионе индустриальные парки. При формировании поддержки бизнеса руководство региона идёт от запросов инвесторам, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Привлекая инвестиции, мы думали не о том, чтобы создать что-то, что есть у других. Выстраивали политику, начав "плясать" от запросов инвесторов. Запроса на ТОСЭР не было. Есть налоговые льготы, финансовые субсидии. Каждый проект перебираешь руками. Нам хватало инструментов, чтобы создавать хорошие условия", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на Гайдаровском форуме.

Сейчас есть спрос на индустриальные парки. В области их два, и позже появятся ещё.

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В Тюменской области появятся новые индустриальные парки

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Теги: Гайдаровский форум, Александр Моор, Технопарк



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