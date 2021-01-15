В России обнаружили почти 1,5 тысячи мутаций COVID-19

Роспотребнадзор обнаружил почти 1,5 тыс. мутаций COVID-19 в России, сообщила глава ведомства Анна Попова.

По ее словам, саратовский институт "Микроб" занимается анализом всей доступной информации по изменениям коронавируса.

Попова отметила, что в мире еще летом выявили мутации коронавируса, похожие на британскую. Первые находки с похожими или аналогичными изменениями были сделаны в июне, передает ТАСС.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что все выявленные мутации COVID-19 затрагивают лишь 0,1% его генома вируса, данные изменения не могут повлиять на диагностику или вакцинацию.

Напомним, в декабре в Великобритании выявили новый штамм коронавируса, который считается более заразным. В ВОЗ сообщили, что "британский" штамм коронавируса, получивший название VOC-202012/01, зафиксирован в 40 странах мира. 10 января первый случай "британского" штамма коронавируса выявили в России. Его обнаружили у россиянина, который вернулся из Великобритании.