Введение "иммунных паспортов" является темой для обсуждения – Роспотребнадзор

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что введение в России "иммунных паспортов" является темой для обсуждения и соответствующие дискуссии идут.

"Мы, безусловно, к этому идем. Но вопрос формы, вопрос отсутствия или совершенно недопустимости дискриминации какой-либо из вакцин, какого-либо препарата - это предмет сегодняшних обсуждений и дискуссий", - отметила Попова в ходе Гайдаровского форума.

"Но вот условия оформления - это сегодня предмет для серьезного разговора", - цитирует главу ведомства ТАСС.

Между тем, некоторые регионы уже самостоятельно начали вводить систему отличий для вакцинированных граждан. Так, губернатор Сахалинской области заявил, что вакцинированным в регионе будут выдавать специальные бейджи, при наличии которых можно будет не носить маску в общественных местах. В других регионах сахалинские знаки отличия действовать, вероятно, не будут. Появление таких бейджей уже вызвало активную дискуссию в обществе и соцсетях. Одни называют систему дискриминацией, другие указывают на возможность подделки таких "удостоверений".