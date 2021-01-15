Потеря обоняния может быть признаком легкой формы коронавируса - исследование

Потеря обоняния чаще свидетельствует о легкой форме коронавируса. К таким выводам пришли в европейском исследовании, сообщает Medscape.

Исследование касалось 2,6 тыс. пациентов из 18 европейских больниц с марта по июнь. Пациенты с легким протеканием коронавируса сообщали о потере обоняния в 86% случаев, со средним и тяжелым - в 5% и 7% случаев соответственно. Более молодые пациенты, чаще переносящие коронавирус в легкой форме, чаще и теряли обоняние.

В среднем обоняние пропадало на три недели. Но около четверти людей понадобилось на это более двух месяцев.

Более корректные результаты были получены, когда анализировались не просто сообщения о потере пациентами обоняния, а всем пацинентам делали "тест на нюхательные палочки". Здесь для легкой формы заболевания потеря обоняния была выявлена в 55% случаев, а для средней и тяжелой - в 37%. Таким образом, для легкой формы коронавируса обоняние пропадает чаще, но разница не такая уж существенная.

При этом из 2,6 тыс. пациентов вирус был в легкой форме у 2,2 тыс., в умеренной - у 110, в тяжелой - у 277. Поэтому результаты для средней и тяжелой формы заболевания могут быть нерепрезентативными. Также следует учитывать, что 84% обследуемых были представителями народов Кавказа, что тоже может иметь некоторое влияние на результаты.

Ранее главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что, вопреки расхожему мнению о том, что главный симптом коронавируса – это потеря вкуса и обоняния, такая особенность постигает только около половины пациентов. Кроме того, вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов отмечает, что потеря обоняния не является специфическим симптомом коронавирусной инфекции - таким же свойством обладают не менее 20 вирусов. С учетом этого однозначно утверждать, что потеря обоняния является признаком легкой формы коронавируса, пока нельзя.