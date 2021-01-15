11-классники, не поступающие в вузы, будут в этом году сдавать ГВЭ

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал, как в этом году будет проходить аттестация у школьников 9 и 11 классов.

Ранее стало известно, что часть экзаменов будет сокращена. Так, в 9-х классах аттестаты в этом году будут выдаваться на основе результатов только двух обязательных предметов – русского языка и математики. Основной государственный экзамен по предметам по выбору проводиться не будет.

"Пока экзамены запланированы на конец мая. Для девятиклассников также будут проведены контрольные работы по выбору по одному учебному предмету. Результаты этих контрольных работ будут влиять на получение аттестата и допуск к итоговой аттестации. По срокам – это тоже май. Конкретные даты проведения контрольных работ определяют региональные органы управления образованием либо школы", - сообщил Сергей Кравцов на брифинге.

Для выпускников 11-х классов, которые не собираются поступать в вузы, вместо ЕГЭ будет проведен ГВЭ – государственный выпускной экзамен. Это будет также конец мая и два предмета – русский язык и математика.

"Планирующим поступление в вузы для получения аттестата достаточно сдать Единый государственный экзамен по русскому языку, а также по тем предметам, которые будут необходимы для поступления. Особо отмечу, что ЕГЭ по математике базового уровня в этом году проводиться не будет. Все сроки увязаны с графиком приемной кампании в вузы, чтобы те, кто будет сдавать ЕГЭ в этом году, имели возможность подать документы в выбранное ими учебное заведение. Остается добавить, что итоговые сочинение и изложение, которые являются для одиннадцатиклассников допуском к государственной итоговой аттестации, пройдут в середине апреля", - заявил министр.