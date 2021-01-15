Челябинский облсуд отказался возвращать "Макфе" залог в 30 млн рублей, внесенный за бывшего топ-менеджера

Челябинский областной суд отказал АО "Макфа" в принятии к рассмотрению ходатайства о возврате залога в размере 30 млн рублей, внесенных предприятием в обеспечение явки обвиняемого экс-директора московского представительства филиала компании Андрея Чуркина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного суда, суд оставил без изменения решение районного суда, которым было отказано в принятии к рассмотрению ходатайства о возврате залога.

"Суд первой инстанции указал, что мера пресечения в виде залога не отменялась и не изменялась, а ходатайство подлежит рассмотрению следователем, так как уголовное дело в настоящее время находится у него в производстве", - рассказали в суде.

Напомним, Чуркин был задержан в мае 2017 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Он является фигурантом уголовного дела депутата Госдумы Вадима Белоусова. По версии следствия, в 2010-2014 гг. Вадим Белоусов и Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного комплекса. Передача денег происходила в Челябинске и Москве, общая сумма "откатов" за покровительство превысила 3 млрд руб.

Чуркин по решению суда был заключен под стражу. Однако позже мера пресечения была изменена на домашний арест, а в марте 2018 года Чуркину был избран залог в размере 30 млн рублей, внесенный ОА "Макфа". В настоящее время обвиняемый находится в розыске.

Сегодня, 15 января, в Московском городском суде должно была состояться предварительное заседание по уголовному делу депутата Госдумы Вадима Белоусова, но оно было отложено на 20 января.