Губернатор Прикамья назвал сумму вложений в инвестиционные проекты края

В Прикамье финансовый объём инвестиционных проектов – более триллиона рублей. Об этом губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил на Гайдаровском форуме, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Я на примере Прикамья хочу рассказать, что делается для привлечения инвестиций. Осенью мы приняли бюджет на трёхлетку. 70% - текущие социальные обязательства, остальное – инвестиции. Край серьёзно пострадал от того, что снизились поступление налога на прибыль. 26 млрд руб. было выпадающих доходов. Сегодняшний пакет инвестиционных проектов – 1,3 трлн руб. ТОСЭР в Чусовом – седьмой среди таких проектов в России", - сказал губернатор.

Край кардинально сменил подход к помощи товаропроизводителям в сельском хозяйстве.

"Самый крупный производитель сыров находится в Пермском крае. Развиваем индустриальные парки. Первый будет открыт в этом году. Работает частный технопарк. Нам хотелось бы, чтобы при принятии различных решений учитывали мнение регионов. Например, идёт масштабная реформа регионов развития. Надо, чтобы они эффективнее работали на местах – чтобы они сами приходили к инвесторам и предлагали выгодные условия вложения денег", - сказал Махонин.