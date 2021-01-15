Завершено расследование нового дела против экс-полковника Захарченко - о взятках на 1,4 млрд рублей

Следственный комитет РФ завершили расследование еще одного уголовного дела против экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и его соучастников.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, в зависимости от роли каждого они обвиняются в получении взятки, посредничестве во взяточничестве и даче взятки.

Ранее сообщалось, что полковнику-миллиардеру предъявлено новое обвинение в особо крупном взяточничестве. Общая сумма взятки составляет 1 млрд 413 млн 318 тыс. 222 рублей 27 коп., следует из обвинения.

Как считает следствие, взятку Захарченко получил в период с 2007 по 2016 год от группы бизнесменов - Валерия Маркелова, Бориса Ушеровича, Дмитрия Моторина, а также Ивана Станкевича.

В СК отметили, что эти люди контролировали ряд юридических лиц, которые не вели реальную предпринимательскую деятельность, а распоряжались деньгами, находившимися на их счетах в банках, путем совершения незаконных банковских операций. Захарченко оказывал им покровительство и привлек своих знакомых – адвоката Виктора Белевцова и Василия Критинина. Они выступали посредниками во взяточничестве.

Кроме того, в 2015 году Захарченко получил от предпринимателя, работающего в сфере топливно-энергетического комплекса, взятку в виде оплаты услуг по проживанию в гостиничных комплексах "Гранд Отель Поляна" и "Поляна 1389 Отель и СПА". Со своей стороны Захарченко совершал по службе действия в пользу взяткодателя и других представляемых им юридических лиц.

Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин объявлены в международный розыск.

Бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) не признает вину. В начале июля экс-полковника этапировали в мордовскую колонию №5. В ИК-5 Захарченко отбывал наказание до того, как ему предъявили обвинение по новому делу и привезли в апреле в Москву ознакомиться с его материалами.

В июне 2019 года Захарченко приговорили к 13 годам колонии в колонии строгого режима за получение особо крупной взятки и воспрепятствование правосудию.. При этом он был лишен всех наград и звания полковника. Кроме лишения свободы, Пресненский суд Москвы прибавил к наказаниям и штраф - около 118 млн руб. В октябре 2019 года приговор Захарченко был смягчен на полгода - с 13 до 12,5 лет.