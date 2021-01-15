Евгений Пригожин рассказал, чем обернутся беспорядки в США

Политическая ситуация в США остается напряженной. Противостояние сторонников Дональда Трампа и Джо Байдена достигло точки невозврата: демократы пытаются буквально вырвать власть из рук республиканцев, которые, в свою очередь, не собираются ее отдавать. Беспорядки, происходящие в Вашингтоне, кто-то даже сравнивает с началом гражданской войны.

Корреспондент Накануне.RU попросил Евгения Пригожина дать прогноз по дальнейшему развитию ситуации в США. Петербургский бизнесмен ответил на официальной странице пресс-службы компании «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Евгения Викторовича, американский истеблишмент будет в дальнейшем «отрываться от простых американцев». Сторонники демократов намерены разрушить консервативную Америку и ее традиции. Тем не менее, консерваторы не сдадутся и продолжат отстаивать свою точку зрения.

«Я предполагаю, что консерваторы просто так не сдадутся. Либералам показалось мало, что выборы сфальсифицированы, и они решили вырвать сердце консервативной Америки», - считает Евгений Пригожин.

Дальше ситуация обострится, скорее всего, сторонники Трампа продолжат бороться за свои права и американские традиции, а либералы постараются «разрушить консервативную Америку до основания», отметил Евгений Пригожин. При этом, история США начиналась с власти консерваторов, они — хранители многовековых традиций, и попытка искоренить их идеи обернется дальнейшими беспорядками.

«Сегодня демократы, мигранты и извращенцы пытаются уничтожить большую часть населения этой страны вместе с их многовековыми ценностями. Главное, чтобы консерваторы без боязни стояли лицом к лицу с либералами…», - полагает Евгений Пригожин.