Евгений Пригожин рассказал, чем обернутся беспорядки в США

15 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Поджог Рейхстага" по-американски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России За рубежом
евгений пригожин, конкорд (2020) | Фото: Ru-mir.net

Евгений Пригожин рассказал, чем обернутся беспорядки в США

Политическая ситуация в США остается напряженной. Противостояние сторонников Дональда Трампа и Джо Байдена достигло точки невозврата: демократы пытаются буквально вырвать власть из рук республиканцев, которые, в свою очередь, не собираются ее отдавать. Беспорядки, происходящие в Вашингтоне, кто-то даже сравнивает с началом гражданской войны.

Корреспондент Накануне.RU попросил Евгения Пригожина дать прогноз по дальнейшему развитию ситуации в США. Петербургский бизнесмен ответил на официальной странице пресс-службы компании «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Евгения Викторовича, американский истеблишмент будет в дальнейшем «отрываться от простых американцев». Сторонники демократов намерены разрушить консервативную Америку и ее традиции. Тем не менее, консерваторы не сдадутся и продолжат отстаивать свою точку зрения.

«Я предполагаю, что консерваторы просто так не сдадутся. Либералам показалось мало, что выборы сфальсифицированы, и они решили вырвать сердце консервативной Америки», - считает Евгений Пригожин.

Дальше ситуация обострится, скорее всего, сторонники Трампа продолжат бороться за свои права и американские традиции, а либералы постараются «разрушить консервативную Америку до основания», отметил Евгений Пригожин. При этом, история США начиналась с власти консерваторов, они — хранители многовековых традиций, и попытка искоренить их идеи обернется дальнейшими беспорядками.

«Сегодня демократы, мигранты и извращенцы пытаются уничтожить большую часть населения этой страны вместе с их многовековыми ценностями. Главное, чтобы консерваторы без боязни стояли лицом к лицу с либералами…», - полагает Евгений Пригожин.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Евгений Пригожин рассказал, чем обернутся беспорядки в США

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: евгений пригожин, беспорядки в сша, трамп, байден, консервативная америка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети