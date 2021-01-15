15 Января 2021
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Образование В России Москва
дети, образование, школа, компьютер, дистант (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

С 18 января школьники во всех регионах возвращаются к очной учебе

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов анонсировал возвращение школьников во всех 85 регионах страны к очным занятиям с 18 января.
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"После новогодних каникул, поэтапно, начиная с этой недели, школьники возвращаются за парты. С 18 января школы всех 85 субъектов открывают свои двери и возобновляют традиционный образовательный процесс, за исключением десяти школ в семи субъектах, которые продолжают оставаться на карантине", - сообщил Кравцов на брифинге.

Он отметил, что некоторые школы закрываются на карантин не по коронавирусу, а по другим инфекциям, например, по гриппу. Также есть иные факторы, не пускающие детей в школу, например, в Якутии на этой неделе температура воздуха на улице опустилась до 55 градусов ниже нуля.

"В соцсетях и родительских чатах распространялась информация о том, что дистанционка – это навсегда. Это не соответствует действительности", - отметил министр.

Впрочем, он добавил, что "у родителей есть право и возможность выбрать форму обучения – очное или домашнее". "Тем, кто выберет домашнее, помогут возможности цифровой образовательной среды", - рассказал чиновник.

Он заявил, что дистанционное обучение, по мнению министерства, не оказало коренного влияния на качество образования и успеваемость учеников, что показали проведенные в прошлом году всероссийские проверочные работы.

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С 18 января школьники во всех регионах возвращаются к очной учебе

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Теги: очное обучение, дистанционка, карантин, успеваемость, сергей кравцов



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