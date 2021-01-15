В Москву поставили почти 10 млн использованных антиковидных перчаток

В Москву поставили партию из почти 10 миллионов пар использованных медицинских одноразовых виниловых перчаток.

По данным столичной прокуратуры, 9,9 миллиона изделий прибыли из-за рубежа по заказу одной из российских компаний.

Как сообщила пресс-служба ведомства, продукция не соответствует заявленному качеству, это могло способствовать массовому заболеванию людей. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Ранее в Иркутской области СК завел уголовное дело по факту поставок в регионе партии медицинских масок по фальсифицированным документам. Ущерб оценивается в 40 миллионов рублей. Суд арестовал бывшего министра здравоохранения Иркутской области Наталию Ледяеву, которая подозревается в мошенничестве.