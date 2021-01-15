Уральские звезды исполняют детские мечты: стартовала благотворительная акция "Ёлка желаний"

В Екатеринбурге при участии ресурсного центра добровольчества "Сила Урала" и Благотворительного фонда РМК стартовал всероссийский проект "Елка желаний". В историческом парке "Россия – моя история" установили огромную ёлку, украшенную двумя сотнями пожеланий от детей из Свердловской области. Каждый шарик – это заветная мечта ребенка.

Напомним, что в рамках всероссийской акции президент Владимир Путин одним из первых исполнил желание 9-летнего Димы из Челябинска покататься на коньках на Красной площади и даже поиграл с ним в хоккей. В этом году акция проходит уже в третий раз. Письма Деду Морозу написали тяжелобольные дети и дети, вовсе оставшиеся без родителей.

На Урале первым роль Деда Мороза исполнил Благотворительный фонд РМК. Пятеро ребят просили подарить им спортивные комплексы для занятий с лесенкой, канатом и кольцами. Еще шесть детей пожелали поехать на море и поплавать с дельфинами. Им Благотворительный фонд РМК вручил билеты в Сочи.

На открытии "Елки желаний" благотворительный фонд выбрал еще 10 желаний ребят, которые очень хотели побывать в Академии единоборств РМК. Чтобы исполнить мечты ребят, Благотворительный фонд РМК привлек в роли Деда Мороза бронзового призера Чемпионатов России по самбо Ивана Штыркова. Он проведет ребятам экскурсию по академии и преподаст пару боевых приемов.

Также в роли доброй волшебницы выступила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, она пообещала исполнить желание 8-летней Евы, которая просила о пособии для незрячих.

Бывший биатлонист Антон Шипулин снял несколько шаров, в одном девочка попросила о платье, еще в одном мальчик попросил покататься вместе с биатлонистом на лыжах. Шоумен Андрей Рожков подарит мальчику Диме снегокат.



Акция продолжится до конца февраля. Любой желающий может снять шар в историческом парке "Россия – моя история" и исполнить одну детскую мечту.