15 Января 2021
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Общество В России Москва
COVID-19 (2020) | Фото: Правительство Пермского края

В России выявлено 24 715 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 24 715 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 13,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 555 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 636 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 3 520 531 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 64 495 летальных исходов, выздоровело 2 909 680 человек.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом:

Москва - 5534

Санкт-Петербург - 3094

Московская область - 1361

Нижегородская область - 483

Ростовская область - 398

Воронежская область - 395

Свердловская область - 392

Республика Крым - 325

Красноярский край - 325

Вологодская область - 307

Хабаровский край - 301

Пермский край - 294

Челябинская область - 293

Республика Карелия - 291

Самарская область - 283

Псковская область - 274

Иркутская область - 264

Волгоградская область - 259

Архангельская область - 258

Саратовская область - 251

Омская область - 247

Ульяновская область - 244

Мурманская область - 239

Ставропольский край - 238

Приморский край - 235

Кировская область - 232

Ленинградская область - 228

Тверская область - 225

Забайкальский край - 223

Пензенская область - 219

Ханты-Мансийский автономный округ - 215

Калининградская область - 209

Тульская область - 204

Республика Коми - 198

Алтайский край - 198

Краснодарский край - 194

Брянская область - 191

Удмуртская Республика - 190

Ярославская область - 189

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Астраханская область - 180

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Калужская область - 153

Новосибирская область - 139

Сахалинская область - 131

Рязанская область - 122

Томская область - 119

Республика Хакасия - 116

Амурская область - 115

Курганская область - 114

Кемеровская область - 112

Ямало-Ненецкий автономный округ - 110

Республика Чувашия - 105

Кабардино-Балкарская Республика - 98

Севастополь - 96

Республика Татарстан - 96

Республика Калмыкия - 88

Республика Мордовия - 83

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Республика Алтай - 72

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Республика Ингушетия - 66

Республика Марий Эл - 48

Магаданская область - 28

Республика Тыва - 21

Еврейская автономная область - 13

Чукотский автономный округ - 9

Ненецкий автономный округ - 3

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В России выявлено 24 715 новых случаев коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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