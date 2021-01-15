В России выявлено 24 715 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 24 715 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 13,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 555 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 636 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 3 520 531 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 64 495 летальных исходов, выздоровело 2 909 680 человек.
Новые случаи распределились по регионам следующим образом:
Москва - 5534
Санкт-Петербург - 3094
Московская область - 1361
Нижегородская область - 483
Ростовская область - 398
Воронежская область - 395
Свердловская область - 392
Республика Крым - 325
Красноярский край - 325
Вологодская область - 307
Хабаровский край - 301
Пермский край - 294
Челябинская область - 293
Республика Карелия - 291
Самарская область - 283
Псковская область - 274
Иркутская область - 264
Волгоградская область - 259
Архангельская область - 258
Саратовская область - 251
Омская область - 247
Ульяновская область - 244
Мурманская область - 239
Ставропольский край - 238
Приморский край - 235
Кировская область - 232
Ленинградская область - 228
Тверская область - 225
Забайкальский край - 223
Пензенская область - 219
Ханты-Мансийский автономный округ - 215
Калининградская область - 209
Тульская область - 204
Республика Коми - 198
Алтайский край - 198
Краснодарский край - 194
Брянская область - 191
Удмуртская Республика - 190
Ярославская область - 189
Новгородская область - 188
Белгородская область - 184
Астраханская область - 180
Орловская область - 179
Курская область - 178
Ивановская область – 177
Смоленская область - 172
Оренбургская область - 171
Республика Башкортостан - 167
Тюменская область - 166
Республика Саха (Якутия) - 162
Тамбовская область - 160
Владимирская область - 158
Республика Дагестан - 158
Липецкая область - 155
Республика Бурятия - 153
Калужская область - 153
Новосибирская область - 139
Сахалинская область - 131
Рязанская область - 122
Томская область - 119
Республика Хакасия - 116
Амурская область - 115
Курганская область - 114
Кемеровская область - 112
Ямало-Ненецкий автономный округ - 110
Республика Чувашия - 105
Кабардино-Балкарская Республика - 98
Севастополь - 96
Республика Татарстан - 96
Республика Калмыкия - 88
Республика Мордовия - 83
Республика Северная Осетия-Алания - 81
Карачаево-Черкесская Республика - 80
Костромская область - 78
Республика Алтай - 72
Чеченская Республика - 72
Камчатский край - 71
Республика Адыгея - 68
Республика Ингушетия - 66
Республика Марий Эл - 48
Магаданская область - 28
Республика Тыва - 21
Еврейская автономная область - 13
Чукотский автономный округ - 9
Ненецкий автономный округ - 3