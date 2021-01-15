За последние сутки в России выявлено 24 715 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 13,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 555 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 636 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 3 520 531 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 64 495 летальных исходов, выздоровело 2 909 680 человек.