Текслер назначил и.о. первого замминистра дорожного строительства и транспорта

Губернатор Алексей Текслер назначил Станислава Харченко и.о первого заместителя министра дорожного строительства и транспорта Челябинской области. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Харченко с декабря 2019 г. работает заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Ранее он возглавлял дирекцию капитального строительства Российского энергетического агентства.

В декабре прошлого года губернатор отправил в отставку первого заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Александра Филиппова. Тогда же стало известно, что заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта будет назначен Александр Егоров.