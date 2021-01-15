СМИ сообщили о смене директора ФСО

В Федеральной службе охраны (ФСО) России в ближайшее время сменится директор - Дмитрий Кочнев уже написал заявление на увольнение, сообщает "Российская газета". Как заявили изданию источники, он переходит на работу в ФСБ.

Временно исполняющим обязанности руководителя ведомства назначен первый замдиректора ФСО Олег Климентьев.

Новым директором, по данным источников, станет руководитель службы безопасности президента (замдиректора ФСО) Алексей Рубежной. В 2016 году он занял эту должность также после Кочнева.

Инсайдеры уточняют, что кадровые перестановки не связаны ни с какими скандалами. Напомним, 21 декабря во дворе дома по ул. Цандера в Москве мертвым был найден мертвым 38-летний подполковник ФСО, заместитель начальника отделения. Мужчина оставил записку, по которой можно догадаться о личных причинах ухода из жизни.

30 ноября стало известно о возможном самоубийстве сотрудника ФСО на территории Кремля. При этом была опровергнута информация о том, что мужчина служил в подразделении, отвечающем за личную охрану президента.

В Кремле заявили, что причиной суицида двух сотрудников Федеральной службы охраны стали личные трагедии, а случай, произошедший 30 ноября, не связан с переработками в ведомстве, о которых ранее сообщали СМИ.