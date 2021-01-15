Капризов блестяще дебютировал в НХЛ, набрав три очка

Российский нападающий клуба "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов набрал в дебютной игре в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) три очка и принёс победу своей команде.

23-летний форвард отдал две голевые передачи и забросил шайбу во встрече регулярного сезона против "Лос-Анджелес Кингз". Матч завершился со счётом 4:3 в пользу "Уайлд", а гол Капризова оказался победным.

Капризов - первый хоккеист в истории клуба, которому удалось набрать три очка в дебютной игре.

Напомним, что "Миннесота" задрафтовала россиянина ещё в 2015 году, а в 2020-м подписала с ним контракт на 2 года.