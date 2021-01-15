Защита прав русских объявлена на Украине "агрессивным противопоставлением"

Украинский нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил телеканалу NewsOne внеплановую проверку из-за передачи, в котором обсуждалась защита русскоязычного населения республики.

Завтра на Украине вступают в силу драконовские нормы о фактическом запрете русского языка даже в сфере обслуживания. В связи с этим на передаче обсуждалась проблема защиты прав большинства населения. Однако нацсовет счел это "распространением призывов к розни, ненависти, а также пропаганда превосходства или неполноценности лиц по признакам их религиозных убеждений, идеологии, принадлежности к той или иной нации или расы".

Поводом для проверки послужило выступление ведущего Вячеслава Пиховшека, которое якобы "имеет признаки непосредственных и опосредованных призывов к ненависти и нетерпимости, разжигание межнациональной розни, в том числе через призывы к созданию неправовым способом социальных и общественных организаций по признакам агрессивного противопоставления". То есть нацсовет решил преследовать за то, чем с 1992 года занимается сама украинская власть - агрессивным противопоставлением с пропагандой ненависти и национального превосходства.

Также чиновники возмутились тем, что никто на передаче и на канале не осудил идею защиты прав большинства населения страны.

Основным языком общения на Украине по-прежнему остается русский язык. Так, по данным недавнего исследования Центра контент-анализа "Пространство свободы", в украинском сегменте соцсетей 84% сообщений написаны на русском языке . В личных же постах соотношение еще более показательное - 93% на русском. Это почти совпадает с данными опроса 2008 года, проведенного американским Институтом Гэллапа, согласно которым для 83% жителей Украины родным является именно русский язык.

Однако выражение "родной язык" на украинской мове звучит как "ридна мова", то есть не допускает иного толкования, кроме "правильного".