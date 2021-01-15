Гол Миранчука помог "Аталанте" пройти в четвертьфинал Кубка Италии

Гол Алексея Миранчука помог "Аталанте" пройти в четвертьфинал Кубка Италии.

Российский футболист впервые в нынешнем сезоне вышел в стартовом составе клуба из Бергамо. В домашнем мачте 1/8 финала против "Кальяри" Алексею удалось открыть счёт, отличившись на 43-й минуте.

На 69-й минуте Миранчука заменили, а матч в итоге завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Гол для Миранчука стал третьим в составе "Аталанте". Ранее от забивал в рамках чемпионата Италии и Лиги чемпионов.

В 1/4 финала "Аталанта" сыграет с победителем пары "Лацио" - "Парма".