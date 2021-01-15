15 Января 2021
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дума Александровска, заседание на улице, потасовка (2021) | Фото: Накануне.RU

Холодная революция: в Александровске депутаты провели заседание на улице и сместили спикера

В Александровске обострился политический конфликт: депутаты местной думы устроили "революцию" и сместили спикера. Причем заседание, на котором было принято это решение, прошло на улице. В здание администрации их попросту не пустили неизвестные.

Потасовка попала на видео. На записи видно группу людей, которые стоят у здания администрации с плакатами, на которых требуют роспуска думы, возврата прямых выборов.

Также группа молодых людей в медицинских масках преграждает путь депутатам, которые пытаются войти в задние, и буквально выкидывает их на улицу.

Не попав в администрацию, парламентарии провели заседание на улице, во время которого даже заслушали гимн РФ. На таком уличном заседании парламентарии избрали нового председателя - Людмилу Белецкую. Видеозапись заседания также опубликована в соцсетях.

Депутаты обвиняют Зимину в нарушении законодательства. Якобы председатель отказывалась включать в повестку проекты от депутатов, самовольно переносила дату и время заседаний, не представляла депутатам документы о работе думы.

Выбрать главу округа и председателя местной контрольно-счетной палаты на уличном заседании не удалось - не хватило одного голоса. Вопрос было решено перенести на 28 января.

Парламентарии утверждают, что решение не пускать депутатов в помещение принял и.о. главы округа Александр Шицын. Сам он утверждает, что заседания запланировано не было. Об этом же говорит пока еще официально действующий спикер думы Марина Зимина.

В беседе с корреспондентом Накануне.RU она подчеркнула, что не имеет никакого отношения к прошедшему "сборищу".

"Все заседания представительного органа созываются председательствующим. Поэтому к вчерашнему сборищу я не имею никакого отношения. Я не издавала никаких распорядительных документов, поэтому как назвать вчерашнее мероприятие - я не знаю. Назовем его собранием депутатов. его не созывала. Они приняли решение о переизбрании спикера и представили в думу пакет документов. На сегодняшний день этот пакет мною возвращен инициаторам с обоснованием, что был нарушен регламент. Нарушение регламента прошло по нескольким пунктам. Первое - заседания фактически не было в природе. Я его не собирала. Второе - документы также были представлены с нарушениями. Эти депутаты не первый раз нарушают не только устав Александровска, но и 131 федеральный закон", - высказалась Марина Зимина.

По ее словам, оснований для того, чтобы председатель думы досрочно сложил полномочия, на сегодняшний день нет. Ранее парламентарии внесли изменения в положение о думе и приняли решение, что отправить в отставку спикера можно большинством голосом (а не двумя третями, как было ранее). Однако, прежде чем голосовать, считает спикер, необходимо, чтобы был пройден порядок сложения полномочий.

Действующему председателю вменяют - невыполнение своих обязанностей, злоупотребление правами, нарушение действующего законодательства и муниципальных правовых актов.

"Все это - голословные утверждения, не подкрепленные ни одним фактом", - настаивает Зимина, отмечая при этом, что и депутатов, которые выступают против нее можно обвинить в невыполнении своих обязанностей поскольку они полгода не ходили в думу, когда проходили заседания по выборам главы.

"Обязанности спикера записаны в уставе, их всего пять. Организация, созыв, подписание документов и так далее. Я их выполняю. Про права - не знаю, чьими правами я злоупотребила. Нарушение действующего законодательства? У нас многочисленные суды с ними были, и был суд, который потребовал немедленного решения - я все исполнила. А ходить на думу или не ходить - извините, как депутат - это мое право. В моем функционале как председателя думы не прописано, что я обязательно должна присутствовать. Я организую, созываю. Считаю, что ребята нарушили все, что можно было", - высказалась Зимина.

По ее словам, дума раскололась на две части из-за конкурса по отбору главы города. История тянется с декабря прошлого года. Конкурс на эту должность неоднократно признавался несостоявшимся. Рассмотрение вопроса о главе округа неоднократно переносилось из-за отсутствия достаточного числа депутатов на заседании, претендентам не хватало нужного количества голосов.

В третьем по счету конкурсу "финалистами" были экс-министр ЖКХ и бывший глава Александровского района Александр Шицын и директор Александровской спортивной школы Илья Караксин. В четвертом - депутат думы Ольга Лаврова и бывший глава Александровска, директор "Теплоэнергетика" Владимир Хомяков. Считается, что Лаврову поддерживают краевые власти.

Марина Зимина заявляет, что в действиях депутатов, срывающих проведение конкурса усматривает корыстный интерес,

"Все некрасивые ситуации образовались после того, как кандидатом стала Ольга Лаврова", - подчеркнула она.

"Беспредела, который был вчера, а вчера я считаю, был беспредел, я без внимания не оставлю. Была попытка какого-то захвата власти. Такое было и раньше - 26 ноября, когда я официально назначила заседание на 10.00, девятка депутатов собралась в 9.00 и выбрала исполняющего обязанности главы Александровска, хотя он у нас уже был и исполнял полномочия. "Девятка" так решила, в нелегитимное время. Они регулярно так поступают", - сообщила спикер, добавив, что в момент потасовки находилась на своем рабочем месте - в школе, директором которой она является. Также Марина Зимина заявила Накануне.RU, что поддерживает прямые выборы, и что считает конкурсные процедуры - коррупцией.

Свои дальнейшие шаги председатель намерена согласовать с юристами.

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Холодная революция: в Александровске депутаты провели заседание на улице и сместили спикера

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Теги: Марина Зимина, председатель думы, Александровск, Людмила Белецкая, отставка, досрочное лишение полномочий



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