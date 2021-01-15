Семейных мигрантов предложено не выдворять из страны

Мигрантов, совершивших административные правонарушения, не будут депортировать, если они живут в России вместе с близкими родственниками-россиянами. Об говорится в соответствующем законопроекте, внесенном в Госдуму.

Автор законопроекта депутат Наталья Костенко ("Единая Россия") предлагает смягчить нормы для таких мигрантов. Сейчас их могут выдворить из страны и аннулировать разрешение на временное проживание или вид на жительство в случае дважды за год совершенного административного правонарушения, связанного с нарушением миграционных правил или посягательством на общественный порядок и безопасность, а также могут запретит въезд на длительный срок.

Костенко призывает проявить сострадание к его семье для защиты семейных ценностей.

Экс-замглавы Федеральной миграционной службы, советник ассоциации "Российский дом международного научно-технического сотрудничества" Вячеслав Поставнин приветствует такой подход, одобряет либерализацию миграционного законодательства и считает, что миграционные нарушения нельзя воспринимать как общественно опасные. Впрочем, вряд ли многие россияне с этим согласятся.

На 1 декабря 2020 года в России находились около 6 млн иностранных граждан, преимущественно трудовых мигрантов. По данным МВД, в 2019 году из России было выдворено свыше 800 тыс. мигрантов. Принятие законопроекта, по мнению Костенко, позволит не допустить массового оттока трудовых мигрантов, в которых, как она считает, Россия нуждается.

Символично, что внесение законопроекта почти совпало с небольшим бунтом в мигрантском центре Екатеринбурга, устроенном из-за выдворения мигранта.