В России за три недели возросло число желающих вакцинироваться от коронавируса

Сделать себе прививку от коронавируса в настоящее время готовы 40% россиян, при этом три недели назад такую готовность демонстрировал почти каждый третий (32%). Об этом говорится в результатах опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Уточняется, что однозначно готовы к вакцинации от коронавируса 16% респондентов, еще 24% скорее готовы.

60% граждан на данный момент не считают необходимым привиться от коронавируса. Три недели назад такую позицию занимали 68% россиян.

Противники прививок от COVID-19 говорят о недоверии к вакцине, нехватке информации о результатах испытаний, противопоказаниях и побочных эффектах.

Ранее другой опрос, проведенный "Фондом "Общественное мнение", показал, что большинство россиян (61%) пока опасается делать прививку от коронавирусаю При этом 35% не опасаются, а остальные затруднились ответить.

В целом россияне считают, что прививки приносят больше пользы, чем вреда (41%), а еще 23% видят в вакцинации только пользу.

Напомним, эпидемиологи считают, что для окончания пандемии иммунитет к коронавирусу должны иметь порядка 60-70% населения. Иммунитет можно приобрести или переболев, или привившись.