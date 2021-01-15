15 Января 2021
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Горючее попало в воду рек Далдыкан и Амбарная (на фото), которая впадает в озеро Пясино (2020) | Фото: Пресс-служба &quot;Газпром нефти&quot;

Суд отказал "дочке" "Норникеля" в проведении экспертиз по аварии на ТЭЦ-3 под Норильском

Арбитражный суд Красноярского края перенес на 22 января рассмотрение иска Росприроднадзора к "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, "дочка" "Норильского никеля").
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Разбирательство продолжается уже несколько месяцев, а авария, напомним, произошла в конце мая 2020 года. Росприроднадзор начислил "Норникелю" компенсацию ущерба за аварии на ТЭЦ-3 в размере 148 млрд руб., в самой же компанией справедливой компенсацией считают выплату в 21,4 млрд руб.

В ходе сегодняшнего заседания арбитраж отказал НТЭК в проведении судебных экспертиз. Компания хотела выяснить степень растворимости топлива, которое вылилось из резервуаров на ТЭЦ в окрестные ручьи и реки. Другая экспертиза должна была установить массу нефтепродуктов, попавших в воду. В НТЭК считают, что Росприроднадзор занижает количество собранной и сожженной воднотопливной смеси. Также компания хотела измерить степень загрязнения земель, передает "Интерфакс".

Напомним, в результате разлива дизельного топлива из резервуара на ТЭЦ-3 под Норильском в почву и водоемы попали более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. В МЧС назвали разлив дизельного топлива в Норильске в мае 2020 года самым масштабным на планете за все времена.

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Суд отказал "дочке" "Норникеля" в проведении экспертиз по аварии на ТЭЦ-3 под Норильском

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Теги: нтэк, росприроднадзор, арбитражный суд, экспертиза, авария под норильском, разлив топлива



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