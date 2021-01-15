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ты кому сигналишь дядя (2013) | Фото:

Уральский автохам Новоселов отказался признавать вину в дорожном конфликте с погоней

28-летний житель Екатеринбурга Игорь Новоселов, получивший скандальную известность после ролика "Ты кому сигналишь, дядя?" и сейчас ожидающий нового суда, пока отпущен на свободу. Свою вину он признавать отказался.

Напомним, на этот раз Новоселова обвиняют по целому ряду статей Уголовного кодекса, среди которых хулиганство, угроза убийством и повреждение чужого имущества. Речь идет об инциденте в мае прошлого года, когда Игорь с приятелем, по версии следствия, спровоцировал конфликт на дороге, закончившийся погоней.

Как сообщили Накануне.RU в ОМВД России по городу Березовский, данное дело расследовали в следственном отделе местной полиции. В нем насчитывается пять томов, пока Новоселову избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В ведомстве уточнили, что преступление было раскрыто по "горячим следам".

"При вызове на допрос нарушитель явился сам, но в совершенном деянии свою вину не признал, несмотря на наличие совокупности доказательств. Причиной совершения преступления послужило алкогольное опьянение, излишки самоуверенности и чувство безнаказанности", - отметили в МВД.

В полиции добавили, что Новоселов не считает, что совершил уголовно-правовое деяние. По его словам, потерпевшие якобы сами совершили в отношении него противоправные действия.

Напомним, в 2017 году Игорь Новоселов получил 2,5 года колонии за нападение на екатеринбургского блогера.

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Уральский автохам Новоселов отказался признавать вину в дорожном конфликте с погоней

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Теги: Новоселов, автохам, конфликт, полиция



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