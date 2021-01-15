15 Января 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
(2004) | Фото

В Югре будут судить предполагаемых сторонников запрещённого "Исламского государства"

Пяти жителям Югры вменяют членство в запрещённой в России террористической организации "Исламское государство", сообщили Накануне.RU в прокуратуре округа.
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По версии следствия, пятеро жителей Нижневартовска, являясь членами международной террористической организации "Исламское государство", оправдывали и финансировали терроризм, привлекали граждан к участию в террористической деятельности. У них изъяты оружие и наркотики.

Их "работу" пресекли в апреле 2019 г. и отправили под арест. Дело рассмотрит Центральный окружной военный суд.

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В Югре будут судить предполагаемых сторонников запрещённого "Исламского государства"

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Теги: терроризм, суд



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