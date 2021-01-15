В Югре будут судить предполагаемых сторонников запрещённого "Исламского государства"

Пяти жителям Югры вменяют членство в запрещённой в России террористической организации "Исламское государство", сообщили Накануне.RU в прокуратуре округа.

По версии следствия, пятеро жителей Нижневартовска, являясь членами международной террористической организации "Исламское государство", оправдывали и финансировали терроризм, привлекали граждан к участию в террористической деятельности. У них изъяты оружие и наркотики.

Их "работу" пресекли в апреле 2019 г. и отправили под арест. Дело рассмотрит Центральный окружной военный суд.