На Южном Урале за сутки у 295 человек выявлен COVID-19

В Челябинской области за сутки подтверждено 295 новых случаев COVID-19, 15 человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 40 тыс. 565 человек.

В настоящий момент в регионе 13 тыс. 24 заболевших. За сутки выписаны 390 человек, всего в регионе выздоровели 26 тыс. 39 пациентов.

За прошедшие сутки умерло 15 человек, из них девять от коронавируса. Еще у шести человек COVID-19 был сопутствующим заболеванием.