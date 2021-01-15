В Германии умерли 10 человек после прививки вакциной Pfizer

В Германии 10 человек умерли после вакцинации препаратом от коронавируса Pfizer. Об этом сообщила глава отдела безопасности лекарств и препаратов Института Пауля Эриха Бригитте Келлер-Станиславски.

Скончавшиеся, по предварительным данным, умерли от основных заболеваний, пишет Regnum.

По словам Келлер-Станиславски, речь идет об очень тяжелых пациентах, которые находились на паллиативном лечении, и связи между инцидентами и прививкой нет.

Ранее сообщалось, что в Норвегии после начала вакцинации от коронавируса вакциной корпорации Pfizer умерли уже 23 человека. Главный врач фармацевтического завода Сигурд Хортемо считает, что побочные эффекты действительно могли привести к смертям пожилых людей с ослабленным здоровьем.

Как сообщало Накануне.RU, в США после прививки умер 56-летний врач - у него развилась острая иммунная тромбоцитопения, то есть из крови исчезли тромбоциты. Также сообщалось о смертях при испытаниях западной вакцины в Израиле.