Глава Хакасии выиграл суд у пресс-секретаря "Роснефти" Михаила Леонтьева

Глава Хакасии Валентин Коновалов выиграл иск о защите чести и достоинства, поданный к пресс-секретарю "Роснефти", журналисту Михаилу Леонтьеву. Ранее Леонтьев пытался опротестовать решение Абаканского городского суда по этому делу в Верховном суде республике, но вышестоящая инстанция согласилась с вердиктом городского судьи.

"Решение по делу вступило в законную силу, однако у сторон имеется право обжалования его в кассационном порядке", - сообщили в пресс-службе ВС Республики Хакасия.

"Решением суда первой инстанции иск о защите чести и достоинства действующего губернатора был удовлетворен полностью. По существу судебная коллегия согласилась с решением нижестоящей инстанции, изложив резолютивную часть решения суда в иной редакции", - добавили в суде.

Коновалов подал в суд на Леонтьева после того, как последний в радиоэфире нелестно отозвался о Хакасии и назвал главу региона "дебилом". Также у Коновалова были претензии к СМИ – он требовал удалить записи высказываний Леонтьева с ресурсов местных изданий, а также из "Комсомольской правды", на радиостанции которой пресс-секретарь Игоря Сечина и высказывался.