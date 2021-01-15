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коллаж, Валентин Коновалов, Михаил Леонтьев, суд (2019) | Фото: Накануне.RU

Глава Хакасии выиграл суд у пресс-секретаря "Роснефти" Михаила Леонтьева

Глава Хакасии Валентин Коновалов выиграл иск о защите чести и достоинства, поданный к пресс-секретарю "Роснефти", журналисту Михаилу Леонтьеву. Ранее Леонтьев пытался опротестовать решение Абаканского городского суда по этому делу в Верховном суде республике, но вышестоящая инстанция согласилась с вердиктом городского судьи.
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"Решение по делу вступило в законную силу, однако у сторон имеется право обжалования его в кассационном порядке", - сообщили в пресс-службе ВС Республики Хакасия.

"Решением суда первой инстанции иск о защите чести и достоинства действующего губернатора был удовлетворен полностью. По существу судебная коллегия согласилась с решением нижестоящей инстанции, изложив резолютивную часть решения суда в иной редакции", - добавили в суде.

Коновалов подал в суд на Леонтьева после того, как последний в радиоэфире нелестно отозвался о Хакасии и назвал главу региона "дебилом". Также у Коновалова были претензии к СМИ – он требовал удалить записи высказываний Леонтьева с ресурсов местных изданий, а также из "Комсомольской правды", на радиостанции которой пресс-секретарь Игоря Сечина и высказывался.

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Глава Хакасии выиграл суд у пресс-секретаря "Роснефти" Михаила Леонтьева

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Теги: валентин коновалов, михаил леонтьев, иск, защита чести и достоинства, хакасия



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