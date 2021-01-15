На Ямале режим повышенной готовности продлён до весны

На Ямале продлён режим повышенной готовности, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

Ограничения продлены до 1 марта. Люди старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания, должны соблюдать самоизоляцию. Северяне, проживающие на территории округа, при возвращении на Ямал из отпуска или командировки продолжительностью более 10 дней, обязаны предоставить работодателю заключение об отрицательном результате теста на коронавирус. В случае его отсутствия работник уходит на 14-дневный отпуск или переходит на "дистанционку".

Масочный режим и социальная дистанция должны соблюдаться в магазинах и местах оказания услуг, общественных местах и транспорте. Предприятия общественного питания с 23.00 до 06.00 работают только на вынос и дистанционно доставляют заказы. Запрещена работа ночных клубов (дискотек).