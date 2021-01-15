Суд запретил применение постановления ЗСО об изъятии участка челябинского бора под строительство больницы

Второй апелляционный суд удовлетворил ходатайство юриста Владимира Казанцева о запрете применения постановления ЗСО в части изъятия из территории челябинского городского бора участка под строительство нового хирургического корпуса детской областной больницы, передает корреспондент Накануне.RU.

"Позавчера отправил ходатайство тихо, никому не сообщая, и чудо! Ходатайство удовлетворено — решение ЗСО в части участка для стройки приостановлено до рассмотрения спора", - сообщил Казанцев.

Определение суда было вынесено 14 января.

"Ходатайство Казанцева Владимира Николаевича о принятии мер предварительной защиты по административному делу удовлетворить. Запретить применение Постановления Законодательного собрания Челябинской области "Об утверждении границ памятника природы Челябинского бора и его охранной зоны" в части исключения из территории памятника природы земельного участка площадью 4,2 га. Определение суда о применении мер предварительной защиты по административному иску приводится в исполнение немедленно", - говорится в определении суда.

Рассмотрение дела назначено на 2 февраля.

Напомним, 26 декабря 2019 г. депутаты ЗСО утвердили изменения границ Челябинского городского бора. Согласно поправкам, из состава памятника природы исключили участок площадью в 4,2 гектара под строительство детского хирургического корпуса. При этом, как отмечается, под застройку попадает земельный участок площадью не более 1,5 га для самого корпуса, коммуникаций и подъездных путей. В новом корпусе больницы планируют разместить всю детскую хирургию, а также онкогематологический центр и отделение трансплантации органов и костного мозга. Объект включили в федеральный проект "Развитие детского здравоохранения", на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 4,5 млрд руб.

Однако постановление ЗСО об изменении границ бора обжаловали в суде. В мае текущего года Челябинский областной суд отказал в удовлетворении иска общественников. Это решение они обжаловали во Второй апелляционный суд, который, рассмотрев апелляционную жалобу, отменил решение суда первой инстанции в указанной части и признал постановление ЗСО об утверждении границ Челябинского городского бора и его охранной зоны недействующим со дня его принятия.

В декабре Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил решение второго апелляционного суда, признавшего недействующим постановление ЗСО об изменении границ Челябинского городского бора для строительства хирургического корпуса детской областной больницы. Дело направили на повторное рассмотрение.

25 декабря 2020 г. министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области объявило открытый конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства нового хирургического корпуса детской областной больницы. Начальная цена контракта – 40 млн руб. Итоги будут подведены 3 февраля.

В декабре первый вице-губернатор Ирина Гехт сообщила, что новый хирургический корпус детской областной больницы должны построить до 31 декабря 2023 года, а проектирование объявлено на участок рядом с детской областной больницей.