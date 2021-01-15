В "Маяке" заявили, что имеют право строить высотки на месте здания ПРОМЭКТа

В корпорации "Маяк" заявили, что речи о возможном ограничении этажности строительства на участке улиц Декабристов и Белинского в Екатеринбурге не идет.

Ранее министр строительства Свердловской области Михаил Волков сообщил, что планы "Маяка" по возведению высотных домов на месте здания ПРОМЭКТа придется скорректировать из-за ограничений, которые действуют на этом участке. Причина в том, что недалеко расположена вышка РТРС, из-за чего здесь нельзя строить дома выше 60 метров.

Однако в самом "Маяке" это опровергли. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе корпорации, существующие регламенты позволяют строить на участке улиц Декабристов и Белинского здания высотой до 100 метров. При эскизной разработке проекта учитывались именно эти требования.

"К нам поступил запрос от ФГУП "РТРС" с просьбой предоставить документацию для проверки попадания будущих зданий в санитарно-защитную зону ограничения застройки передающего радиотехнического объекта, расположенного на улице Луначарского, 212. На сегодня по данному запросу в ФГУП "РТРС" передана необходимая рабочая документация. Корпорация "Маяк" официально заявляет, что новые здания, которые появятся на участке улиц Декабристов и Белинского, будут построены с соблюдением всех требований законодательства", - отметили в пресс-службе.

Михаил Волков также рассказал, что застройщик за разрешением в министерство строительства еще не обращался и план проекта не предоставлял. В корпорации это подтвердили.

"Пока идет разработка окончательного варианта эскизного проекта. Как только вся документация, включая финальные эскизы, будет готова, обратимся за разрешением", - заверили в "Маяке".

Напомним, разбор конструктивистского здания на улице Декабристов, 20 начался еще перед Новым годом и в праздники продолжился усиленными темпами, несмотря на поданное заявление на включение его в перечень объектов культурного наследия. В январе активисты написали открытое письмо министру строительства Свердловской области Михаилу Волкову и полномочному представителю президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву, в котором попросили дать правовую оценку действиям застройщика – корпорации "Маяк".

Одновременно стартовал сбор подписей среди жителей города. В итоге были собраны сотни подписей.