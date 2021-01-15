15 Января 2021
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Памятник Аленке в Нововоронеже. (2020) | Фото: vk.com/novovoronezhsekret | Подслушано Нововоронеж

Памятник Алёнушке из Нововоронежа продадут на аукционе, стартовая цена – миллион рублей

Памятник Алёнушке, который был в декабре минувшего года со скандалом сначала установлен, а потом демонтирован в Нововоронеже, продают на аукционе. Лот под называнием "Арт-объект "Аленушка" выставил на торги Российский аукционный дом.

Торги пройдут 15 февраля, до 11 февраля можно подавать заявку на участие. Начальная цена объекта, не пришедшегося по вкусу горожанам, составит миллион рублей, шаг аукциона будет 50 тыс. руб.

"Продается уникальный предмет пространственно-изобразительно искусства "Арт-объект "Аленушка". Материал изготовления Объекта: Металл. Дата изготовления Объекта: 28.09.2020 г.", - говорится в описании лота. Сейчас "Алёнушка" находится в Воронеже.

Напомним, после установки памятника местные жители начали спорить друг с другом и с городскими властями в соцсетях по поводу очень своеобразного вида девушки, запечатленной художником. Алёнушка для Нововоронежа – не просто сказочный персонаж, раньше на месте города стояло село Новая Аленовка, по приданию – названное в честь девушки с таким именем, ставшей одной из первых жительниц этого места. В этом году город отмечает 250-летие со дня основания поселения, чему и было приурочено установление памятника. Известно, что власти только согласовали место установки, а сами в проект не вкладывались, он стал подарком художника городу.

Памятник Аленке в Нововоронеже.(2020)|Фото: vk.com/novovoronezhsekret | Подслушано Нововоронеж

В соцсетях не скупились на негатив в отношении Алёнки: "Позорище на всю страну", "Пусть ей пластику лица сделает тот, кто её устанавливал за свой счёт", "Детей пугать. Не будешь слушаться тебя Алёнушка заберёт", "Пусть хотя бы на голову пакет чёрный наденут, чтобы эту страсть не видели!!!". Впрочем, были и те, кто возражал против сноса, мол, город прославился, теперь это местная достопримечательность: "Наконец-то Нововоронеж узнали в стране не только из-за АЭС. Люди, пишущие, что она страшная, посмотрите вокруг - вас только красавцы окружают? Кого вы хотите увидеть там? Ирину Шейк?".

В итоге памятник демонтировали.

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Памятник Алёнушке из Нововоронежа продадут на аукционе, стартовая цена – миллион рублей

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Теги: памятник аленушке, нововоронеж, аукцино



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